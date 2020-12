Empreendedorismo Feminino é tema de mais um "Mulheres em Debate"

Números recentes mostram que o sonho de ter o próprio negócio faz parte das aspirações de pelo menos 73% das mulheres brasileiras, porém, nem todas sabem como colocar em prática suas habilidades - (Foto: Reprodução)

Números recentes mostram que o sonho de ter o próprio negócio faz parte das aspirações de pelo menos 73% das mulheres brasileiras, porém, nem todas sabem como colocar em prática suas habilidades. Por isso, na edição de dezembro do Programa “Mulheres em Debate”, o tema é o empreendedorismo feminino, com o objetivo de mostrar as ações realizadas em Mato Grosso do Sul, que permitem que o público feminino garanta sua autonomia econômica.

O bate-papo contou com a presença da diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, que abordou as ações da entidade em 2020, e Fabiana Carvalima, coordenadora do Núcleo de Autonomia Econômica e Comunicação da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, trazendo ao público que conferir o programa, detalhes sobre o Projeto Recomeçar.

O “Mulheres em Debate” é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado, e aborda questões de interesse das mulheres, que impactam diretamente a vida deste público-alvo. Confira esta e outras edições do programa na TV Assembleia, canal 9 da Claro Net TV, e no canal oficial da Casa de Leis, no Youtube.