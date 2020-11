Em Vitória, ex-prefeito e deputado são cobrados por polêmicas

Enquanto as pesquisas de intenção de voto mostraram uma disputada acirrada em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) tiveram que se explicar sobre polêmicas do passado.

Pazolini tem sido cobrado por entrar em hospitais durante a pandemia do novo coronavírus para filmar a ocupação de leitos, como pediu o presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos dias, ele negou ser candidato do presidente.

Já Coser tem sido confrontado sobre sua gestão, entre 2005 e 2012. Ele mantém o discurso de defesa do PT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.