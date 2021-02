Em visita a Associação Juliano Varela, Neno Razuk conhece ações da entidade

“Um trabalho espetacular, que merece ser reconhecido”. Assim o deputado estadual Neno Razuk (PTB) definiu a Associação Juliano Varella que atende crianças e adultos especiais em Campo Grande. A visita foi nesta sexta-feira (26) e a reunião feita com a gerente, Alessandra Hartmann, destacou o trabalho da instituição que atende aproximadamente 600 pessoas com síndrome de down, autismo, microcefalia entre outras deficiências.

“Recebi um convite da Associação e estudei sobre o local, que é fantástico e presta um trabalho maravilhoso as pessoas com deficiência, além de auxiliar e dar apoio a família, que vai desde a mãe até outros membros da composição familiar”, ressaltou o parlamentar.

A instituição Juliano Varela existe há 27 anos e atende atualmente 600 pessoas. Os atendimentos no local, que têm a sede estabelecida na Avenida Fábio Zahran, começou a com portadores de Síndrome de Down e em 2017 expandiu os atendimentos para pessoas com Microcefalia. Já em 2018, a associação passou a receber crianças e adultos autistas, entre demais deficiências.