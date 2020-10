Em Salvador, a disputa pelo jingle chiclete

Artistas em alta no cenário musical baiano - (Foto: Instagram/@dennes_caffe/@adamadopagode/@leosantana/@bambamvoz)

Uma disputa paralela ocorre na eleição em Salvador: a dos jingles com potencial para virarem hit e, quem sabe, até se tornar um "clássico". Na propaganda eleitoral de rádio e TV, os preferidos são em ritmo de pagode, reggae e axé, com coreografias para "grudar" nome e número de candidatos na cabeça do eleitor.

Ritmo, letra e escolha do intérprete pesam na peleja. Não é à toa que cantores famosos como Leo Santana e outros que fazem sucesso nos "guetos" da capital, como A Dama do Pagode, Bambam King e Dennes Caffé foram contratados por campanhas de parte dos candidatos para interpretar jingles.

O publicitário João Dude, marqueteiro da campanha da Major Denice (PT) e um dos autores do jingle da candidata, disse que, em Salvador, o componente musical de uma campanha tem importância grande. "Em Salvador, a musicalidade é aflorada demais. Nosso povo é musical e gosta, se engaja, dança. Aí vira torcida. As pessoas gostam de tocar, curtir e dançar a música e abrir o fundo do carro, colocar no paredão. É cultural da nossa cidade ter essa disputa dos jingles", afirmou.

O "pagodão" é o ritmo predominante dos jingles de cinco concorrentes, entre eles o de Bruno Reis (DEM), candidato do prefeito ACM Neto (DEM). O jingle interpretado por Leo Santana diz: "Neto aprovou / O povo curtiu / Bora que embalou / Bora que pegou pressão / Bora nessa levada / Bora com Bruno / Não para não".

O jingle de Major Denice mistura pagode com outros ritmos. "Quem nasce no gueto/ Não esquece os irmãos / Major Denice na missão / Quem cuida de gente / É quem tem vocação/ Major Denice na missão/ Mulher no comando/ Botando pressão/ Major Denice na missão."

Em seu jingle-pagode, o candidato Pastor Sargento Isidório (Avante) assume seu lado "doido" e é ele mesmo quem interpreta a música. "70, 70, é o doido, é o povo / 70, 70, o povo e o doido / 70, 70, é agora, vamos lá / Tá na hora, Isidório, pra Salvador melhorar".

A letra, segundo o candidato, foi composta por seu filho. O candidato Rodrigo Pereira, do PCO, fica na contramão. Disse que não grava jingle porque "despolitiza o debate". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.