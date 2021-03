Em reunião com o senador Nelson Trad, FCDL MS mostra a força do varejo

A Presidente da FCDL MS, Inês Santiago, se reuniu com o Senador Nelson Trad Filho (PSD) - (Foto: Divulgação)

A presidente da FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, se reuniu com o Senador Nelson Trad Filho (PSD), na tarde dessa quinta-feira (11), onde tratou de importantes temas para o fortalecimento do varejo, como a vacinação e o fortalecimento do movimento cedelista, com sua expansão para o interior do Estado.

A presidente da FCDL MS evidenciou a importância do Senador no cenário nacional. “O Senador Nelsinho tem se destacado nas principais pautas que são tratadas no Senado Federal e que envolvem o varejo, inclusive estando a frente das movimentações pela vacinação da população brasileira”.

Inês lembrou que só com a vacinação do setor produtivo, o País irá superar a crise. “Outros países que avançaram com a vacinação já estão começando a voltar a sua normalidade. O Brasil precisa acelerar a vacinação das pessoas, pois o varejo não tem mais lastro para resistir a essa crise e o empenho do Senador para que isso ocorra é fundamental”.

O Senador Nelson Trad Filho informou que a vacinação é uma de suas principais lutas no Congresso. “Fazer com que cada brasileiro seja vacinado, e com a máxima agilidade possível, tem sido uma das minhas principais lutas no Congresso”.

Outra pauta da conversa foi o fortalecimento do movimento cedelista. “Solicitamos ao Senador o seu apoio às pautas do varejo, de forma a fortalecer nosso setor. A CNDL tem mantido contato direto com os nossos parlamentares e reforçamos esses laços com o Senador, para que tenhamos uma voz de defesa no Congresso Nacional”.

Inês lembrou ainda que o Senador Nelson Trad tem grande influência junto ao Governo Federal. “Temos recebido notícias de que o Senador é cotado para ocupar um Ministério e isso com certeza será excelente para o nosso varejo, especialmente com esse seu compromisso de apoiar o setor”, finalizou a presidente.