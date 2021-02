Em reunião com o presidente da ALEMS, senadora fala sobre projeto para municípios

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB) recebeu, na tarde desta segunda-feira (22), a visita da senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), que falou sobre iniciativa sua e de seu partido, denominada “Fórum Integração MS Certo”. A reunião foi realizada na Sala da Presidência, na Casa de Leis.

Através do projeto, que tem formato de fórum itinerante, a senadora viajará pelos municípios de Mato Grosso do Sul identificando as demandas locais e propondo soluções em parcerias com o poder público e a iniciativa privada. “Faremos isso junto com a Sudeco [Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste], com uma linha de crédito pré-estabelecida e com o consórcio Brasil Central”, detalhou.

Na avaliação do presidente da Casa de Leis, a agenda com a parlamentar foi produtiva. "A senadora nos apresentou uma proveitosa iniciativa em prol do nosso Estado, o ‘Fórum de Integração MS Certo’, que pretende discutir demandas e prioridades da população, bem como ações e políticas públicas em diversas áreas", afirmou Paulo Corrêa.

A senadora Soraya Thronicke afirmou que se articulará com os deputados que queiram contribuir com as ações do fórum em seus municípios e regiões de atuação. Ela também informou que, como parte do projeto, deverão ser instalados 29 pontos de internet em municípios de Mato Grosso do Sul através do programa Wi-Fi Brasil.