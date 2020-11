Em Macapá, eleições ficam para dezembro

O Amapá sofreu um apagão geral de energia há dez dias e segue sem que tenha acontecido o pleno restabelecimento do fornecimento - (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amapá)

Com a eleição adiada em Macapá por conta do caos gerado pelo apagão de energia, novas datas para a votação já começam a ser definidas. A ideia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que o primeiro turno aconteça no dia 13 de dezembro.

Se for necessária, a disputa pelo segundo turno será feita, a princípio, no dia 27 de dezembro. Existe, porém, um apelo dos candidatos para antecipar essa data para o dia 20 para que a eleição não seja feita em pleno período das festas de fim de ano, o que poderia afetar a presença dos eleitores.

Essas datas, no entanto, somente poderão ser confirmadas quando a situação em Macapá se normalizar. O Amapá sofreu um apagão geral de energia há dez dias e segue sem que tenha acontecido o pleno restabelecimento do fornecimento. Além disso, tem havido tumultos por causa do problema.