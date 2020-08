Em convenção, Pence vai defender capacidade de Trump de recuperar economia

Apesar da promessa de uma mensagem positiva, os dois primeiros dias da reunião republicana foram repletos de previsões agourentas de socialismo radical e caos se os democratas conquistarem a Casa Branca. - (Foto: Isac Nobrega/PR)

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ocupará o centro do palco da Convenção Nacional Republicana nesta quarta-feira, 26, para argumentar que seu chefe, o presidente Donald Trump, levará a economia do país de volta ao patamar pré-pandemia se tiver mais quatro anos no cargo.

Pence, que será indicado novamente como vice de Trump após especulações de que seria retirado da chapa, é a autoridade mais graduada a discursar na convenção - fora o presidente, que tem participado todos os dias. Seu discurso deve enfatizar o desempenho do governo e as metas de um segundo mandato.

O ex-governador de Indiana tem sido um aliado leal - críticos diriam leal demais - de Trump. Cristão conservador, ele serviu como intermediário essencial entre Trump e os eleitores evangélicos, uma parte poderosa e influente da base política republicana.

Mas ele também se tornou, assim como Trump, o rosto da reação da Casa Branca à pandemia de coronavírus, que já matou mais de 177 mil pessoas nos EUA e deixou milhões de norte-americanos desempregados. Pence comanda a força-tarefa de combate ao coronavírus da Casa Branca.

Uma autoridade da Casa Branca disse que Pence não se acanhará de falar sobre o vírus e sobre o trabalho do governo para enfrentá-lo. Ele tem orgulho deste trabalho, disse o funcionário, observando que a indicação de Pence como líder da iniciativa mostrou a confiança de Trump nele.

Outra autoridade disse que Pence oferecerá uma visão otimista para a nação em seu discurso, ao mesmo tempo em que mostrará um contraste com o ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Kamala Harris, os indicados democratas à Presidência e à vice-Presidência na eleição de 3 de novembro, que na convenção de seu próprio partido, realizada na semana passada, exortaram o país a não manter Trump no Salão Oval.

Apesar da promessa de uma mensagem positiva, os dois primeiros dias da reunião republicana foram repletos de previsões agourentas de socialismo radical e caos se os democratas conquistarem a Casa Branca.

Além de Pence, outros destaques da noite são Burgess Owens, um conservador negro que concorre ao congresso em Utah em uma corrida eleitoral que pode testar a capacidade do Partido de recapturar os distritos suburbanos que deram aos democratas o controle da Câmara; a governadora da Dakota do Sul, Kristi L. Noem, criticada no início da pandemia por não instituir uma quarentena; o deputado Lee Zeldin, um dos primeiros apoiadores do presidente no Congresso; e Kellyanne Conway, a conselheira do presidente que deixará o cargo no final do mês para 'se concentrar em sua família'.

Questões como direitos civis e racismo devem surgir nos discursos desta noite, principalmente nas falas de Clarence Henderson, um ativista que agora é ativo na política republicana no Estado da Carolina do Norte, e Michael McHale, presidente da Associação Nacional de Organizações Policiais.

Confira a lista de oradores desta quarta-feira, 26:

Mike Pence

Vice-presidente dos EUA.

Karen Pence

Mulher de Mike Pence.

Marsha Blackburn

Senadora pelo Tennessee.

Joni Ernst

Senadora por Iowa.

Kristi L. Noem

Governadora da Dakota do Sul.

Dan Crenshaw

Deputado pelo Texas, serviu no Iraque.

Elise Stefanik

Deputada por Nova York.

Lee Zeldin

Deputado por Nova York.

Richard Grenell

Ex-diretor interino da inteligência nacional.

Kellyanne Conway

Conselheira do presidente.

Kayleigh McEnany

Secretária de imprensa da Casa Branca.

Keith Kellogg

Conselheiro de segurança nacional de Pence.

Jack Brewer

Ex-jogador da NFL.

Lou Holtz

Ex-técnico de futebol da Universidade de Notre Dame.

Dede Byrne

Coronel aposentada do Exército e freira.

Tara Myers

Uma defensora da escolha da escola em Ohio.

Sam Vigil

Um residente do Novo México cuja esposa foi morta e agora defende iniciativas contra de crimes violentos.

Chen Guangcheng

Um ativista chinês cego.

Madison Cawthorn

Candidato republicano ao congresso na Carolina do Norte.

Scott Dane

Chefe da Associated Contract Loggers and Truckers of Minnesota.

Clarence Henderson:

Ativista dos direitos civis.

Michael McHale

Presidente da Associação Nacional de Organizações Policiais.

Burgess Owens

Ex-jogador da NFL e candidato ao Congresso em Utah.

Lara Trump

Conselheira de campanha do presidente e mulher de seu filho, Eric Trump. (Com agências internacionais)