Em BH, Kalil se diz confiante, mas fala que é preciso esperar resultado

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD) - (Foto: Agência Brasil)

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD), afirmou estar confiante sobre os resultados das eleições deste domingo, 15. Após votar na manhã de hoje, o favorito nas pesquisas destacou sua posição favorável, mas disse ser necessário aguardar o resultado final da apuração.

"Se tudo se confirmar, foram mais de sete institutos de pesquisa, a gente espera ter uma boa vitória hoje", afirmou Kalil em coletiva de imprensa divulgada nas redes sociais do jornal Estado de Minas. "Eu vim do futebol. Nós somos do jogo de idas, se matar na ida está ótimo. Assim, dá mais tempo pra gente planejar o ano que vem. A gente ganha quase meio mês. Mas vamos esperar até as 17h", completou o atual prefeito.

A expectativa é que Kalil seja reeleito com folga na capital mineira já no primeiro turno. A pesquisa Ibope divulgada ontem, 15, mostrou o candidato com 72% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, João Vitor Xavier (Cidadania), aparece com 9%. Áurea Carolina (PSOL) registrou 6%.

O levantamento do Ibope ouviu 1.106 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 13 de novembro. A pesquisa está registrada no TSE com o número MG-08302/2020, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.