Em Alagoas, Bolsonaro elogia Arthur Lira, líder do 'Centrão'

Lira acompanharia o presidente na viagem, mas cancelou a presença após ser diagnosticado com Covid-19 - (Foto: Divulgação)

O presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta quinta-feira, 5, o deputado federal Arthur Lira (AL), líder da bancada do Progressistas na Câmara. Em evento em Alagoas, Bolsonaro afirmou que o parlamentar é uma pessoa que está "sempre pronta, sempre alerta". Lira acompanharia o presidente na viagem, mas cancelou a presença após ser diagnosticado com Covid-19.

"Falta uma pessoa também muito importante na nossa articulação política na Câmara dos Deputados, que é um alagoano, o prezado deputado Arthur Lira. Mais do que fazer articulação, é uma pessoa sempre pronta, sempre alerta a trabalhar pelo seu Estado. Tenho certeza que, na próxima vez, sem covid, estará presente entre nós", disse em cerimônia de inauguração de sistema de abastecimento de água em Piranhas, sertão alagoano.

Aplaudido pelo público durante discurso de Bolsonaro, Lira é atualmente o principal líder do "Centrão", bloco formado por partidos que compõem a base do governo na Câmara. O grupo tem obstruído as sessões da Casa há semanas em uma disputa que tem como pano de fundo a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), em fevereiro de 2021.

No evento desta quinta, o presidente esteve acompanhado dos ministros de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, das Comunicações, Fábio Faria, e do ex-presidente e senador Fernando Collor (PROS-AL), a quem também elogiou. "Um homem que luta pelo interesse do Brasil e também, em especial, do seu Estado", disse.