Em Água Clara, moradia própria e fábrica de MDF mostram desenvolvimento e preocupação com população

Casas - (Foto: Saul Schramm)

O sonho da casa própria já é uma realidade para 144 famílias de Água Clara. O investimento total de R$ 1,54 milhões, sendo R$ 3,1 milhões contrapartida do Governo do Estado, possibilitou a entrega dos imóveis, assim como de 42 lotes urbanizados no Parque São Pedro.

As casas estão localizadas no Jardim Alvorada II e já contam com pavimentação, drenagem, parque infantil, academia de ginástica e quadra poliesportiva. Cada casa tem 46,64 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. As unidades possuem ainda laje e sistema de aquecimento solar de água. O programa habitacional é o Minha Casa Minha Vida FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

Outro destaque no município é a recém implantada fábrica de MDF, GreenPlac, do grupo Asperbras, que já abriu contratação de 100 pessoas desde julho do ano passado. O empreendimento recebeu incentivos do Governo do Estado é considerada uma das mais modernas indústrias de MDF da América Latina. “Nossa política de trocar impostos por empregos tem mostrado resultados”, afirmou o governador de MS, Reinaldo Azambuja, durante o ato de inauguração em 2018.

Dados da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) revelam que o município recebeu mais de R$ 3,5 milhões de investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros.

As obras de infraestrutura também seguem avançando no município. Estão em fase de conclusão, por exemplo, as obras de pavimentação asfáltica e de drenagem no acesso ao Jardim Alvorada II e em execução a construção das pontes de concreto, uma sobre o Rio Domingos e a outra no Córrego Ribeirão dos Bois. Além disso, já foram executadas algumas obras de implantação e melhoria de infraestrutura, somando R$ 24,5 milhões em investimentos totais.