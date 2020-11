Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de Porto Velho

Quinze candidatos disputam a prefeitura de Porto Velho, cidade com população estimada pelo IBGE em 539,6 mil habitantes. Segundo o TSE, há um total de 333.031 eleitores. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (confira aqui também).

Coronel Ronaldo Flores - O candidato da coligação Um Novo Tempo para Porto Velho (PP/Pros) tem 37 anos de idade e ensino superior completo. Ele declarou R$ 525 mil em bens.

Cristiane Lopes - A candidata da coligação Juntos por Amor a Porto Velho (PP/Pros) é vereadora e tem ensino superior completo. Ele declarou ter bens no valor de R$ 45 mil.

Dr. Breno Mendes - O candidato da coligação Do Povo para o Povo (Patriota/Avante) tem 42 anos de idade e é advogado. Ele declarou um total de R$ 2,2 milhões em bens.

Edvaldo Soares - O candidato do PSC tem 54 anos e é locutor de rádio e TV. Ele declarou não haver bens.

Geneci Gonçalves - O candidato do PSTU é comerciante e tem 51 anos de idade. Ele declarou um total de R$ 160 mil em bens.

Hildon Chaves - O candidato da coligação O Trabalho Continua (PSD/PL/PSDB/DEM) é o atual prefeito de Porto Velho e tenta a reeleição. Ele tem 52 anos de idade, possui ensino superior completo e declarou bens no valor de R$ 20,3 milhões

Leonel Bertolin - O candidato da Coligação A Melhor Opção para Porto Velho (PTB/DC), de 57 anos de idade, é administrador de empresas e declarou R$ 600 mil em bens.

Lindomar Garçon - O candidato do Republicanos, de 51 anos, tem o ensino superior completo. Ele declarou um total de R$ 474,1 mil em bens.

Pastor Leonardo Luz - O candidato do PRTB, de 57 anos, é professor de ensino superior. Não há bens cadastrados.



Pimenta de Rondônia - O candidato do PSOL, que completará 56 anos, é comerciante e tem ensino médio completo. A declaração de bens é no valor de R$ 120 mil.

Pimentel - O candidato do MDB, de 58 anos de idade, é servidor público estadual e tem ensino superior completo. Ele declarou bens no valor de R$ 672,6 mil.

Ramon Cujui - O candidato do PT tem 50 anos de idade é servidor público e tem ensino superior completo. Na declaração de bens, o valor de R$ 162,1 mil.

Samuel Costa - O candidato do PCdoB tem 31 anos de idade e é jornalista. Ele declarou bens no valor de R$ 147,1 mil.

Sargento Eyder Brasil - O candidato do PSL tem 42 anos de idade e é deputado estadual. Ele declarou bens no valor de R$ 463,6 mil.

Vinícius Miguel - O candidato da coligação Porto Velho em Boas Mãos (Cidadania/Rede/PDT) tem 35 anos de idade e é professor de ensino superior. Ele declarou bens no valor de R$ 1,04 milhão