Eleição para prefeito em Paranhos está sub judice; 9 vereadores tomam posse: veja lista

Heliomar Klabunde (MDB) recebeu o maior número de votos para prefeito - Foto: Divulgação

A eleição para prefeito de Paranhos (MS) segue sub judice. Heliomar Klabunde (MDB) foi o candidato que recebeu mais votos. No entanto, Klabunde aguarda decisão da Justiça Eleitoral para ter a confirmação se será ou não o prefeito para os próximos quatro anos. A posse estava programada para esta sexta-feira (1).

Em razão da situação, quem deve tomar posse como prefeito deve ser o novo presidente da Câmara de Vereadores do município.

Já os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. As maiores bancadas serão do MDB e PSDB, com 3 vereadores cada um.

Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal.

Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Os vereadores podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas. E têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município.

Há a possibilidade de vereadores deixarem os cargos para assumir funções na prefeitura. Quando isso acontece, o cargo é assumido por um suplente.

Os vereadores de Paranhos vão representar 14.404 habitantes. A cidade sul-mato-grossense tem um PIB de R$ 159.633.266,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,588, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Veja quem são os vereadores eleitos:

Kim, do PTB, tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de administrador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 727.932,64.

Professor Denilson Rafaíne, do PSDB, tem 56 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 277.969,58.

Hélio Acosta, do PSDB, tem 36 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 95.491,02.

Professora Beth, do PSDB, tem 49 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de servidora público municipal e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 17.653,59.

Professora Adriana Ribeiro, do PSB, tem 38 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de professora de ensino fundamental e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 180.423,77.

Milton Mecânico, do PDT, tem 35 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 232.754,68.

Cleber Valiente, do MDB, tem 23 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

Michel Fernandes, do MDB, tem 31 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de comerciante e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

Donizete da Auto Elétrica, do MDB, tem 51 anos, é separado judicialmente, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 189.560,23.

Veja o número de vereadores por partido



MDB: 3

PSDB: 3

PDT: 1

PSB: 1

PTB: 1

*Esta reportagem foi produzida de modo automático com o apoio de um sistema de inteligência artificial e foi revisada por um jornalista do G1 antes de ser publicada. Saiba mais sobre o sistema usado em g1.com.br.