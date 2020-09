Eduardo Gomes enaltece organização dos líderes da base do governo

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ministros e líderes foi feito ao lado de nomes do 'Centrão' e partidos alinhados ao governo. - (Foto: Jane de Araújo/Agência Estado)

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), enalteceu nesta terça-feira, dia 1º, a "organização dos líderes da base do governo" após o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial e do envio da reforma administrativa ao Congresso Nacional. Ele elogiou a atuação do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e classificou o momento como uma "vitória na articulação política pelo bem do Brasil".

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ministros e líderes foi feito ao lado de nomes do 'Centrão' e partidos alinhados ao governo. Assim como os outros fizeram, Gomes ressaltou que o governo retoma neste momento a agenda de reformas com o envio da Administrativa nesta quinta-feira, dia 3.

"É importante ressaltar a organização dos líderes da base do governo em um trabalho feito já há bastante tempo pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, mas também com o ministro Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, nosso ministro da Casa Civil Walter Braga Netto", disse Gomes.