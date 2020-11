Dos 8.070 candidatos a vereador em MS, quase 3% sabem apenas ler e escrever

As eleições acontecem no dia 15

Faltando pouco mais de uma semana para a eleição, um levantamento feito pelo portal A Crítica com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detalha que dos 8.070 candidatos no cargo de vereador nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 1.134 tem o Ensino Fundamental incompleto e 238 sabem apenas ler e escrever.

O levantamento ainda aponta que 836 candidatos tem o Ensino Fundamental completo, 472 tem o Ensino Médio incompleto e 2.668 tem o Ensino Médio completo. Em relação ao Ensino Superior, 431 começaram, mas não concluíram e 2.291 terminaram um curso superior.

Na disputa para prefeitura, três candidatos afirmaram saber apenas ler e escrever, 14 declararam ter o Ensino Fundamental incompleto, nove disseram ter o Ensino Fundamental completo. Em relação ao Ensino Médio, nove não terminaram e 45 concluíram. No Ensino Superior, 194 terminaram a faculdade e 16 trancaram o curso.

Em relação ao perfil do eleitorado, a maioria do público é do feminino com 1.009.531 eleitoras, contra 922.762 pessoas do sexo masculino.

Gráfico mostrando a maioria do público nas eleições deste ano

Se tratando de reeleição, pelo menos 419 estão na disputa para vaga de vereador, prefeito e vice. Dos candidatos a prefeitura, 29 (prefeitos) e 16 (vice-prefeitos) estão na disputa para continuar na liderança dos municípios do Estado. Em relação aos vereadores, 374 (89,26%) estão tentando um lugar nas Câmaras Municipais mais uma vez.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) já considerou "apta" a candidatura de 486 políticos para disputa eleitoral deste ano, em Mato Grosso do Sul, tendo apenas uma (candidatura) negada e duas com recursos a serem julgados. Também houve a renúncia de 24 políticos, sendo a maioria ao cargo de vereador.

Nacional - Se for comparado com 2016, mais prefeitos se candidataram à reeleição neste ano em comparação ao último pleito municipal. Levantamento com base em dados do TSE mostra que 3.082 prefeitos eleitos há quatro anos estão disputando o pleito em 2020, o equivalente a 55,3% do total em todo o País.

Nas últimas eleições municipais, foram 2.708 prefeitos candidatos à reeleição, ou 48,6% do total. Ou seja, houve um aumento de 14%.