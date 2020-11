Doria comemora vitória de Bruno Covas em São Paulo e manda recado a Bolsonaro

De olho na sucessão presidencial, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), utilizou seu discurso após a reeleição do prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), para mandar recados ao presidente Jair Bolsonaro.

"Foi a vitória do equilíbrio, do bom senso e da capacidade de gestão", disse o governador, no comitê de campanha do PSDB. "Bruno representa a esperança e perspectiva de mudança", completou, agradecendo os partidos que estiveram junto aos tucanos nestas eleições.

Na visão do governador, o PSDB foi o grande vencedor destas eleições no Estado de São Paulo, sabe conjugar união e não foi negacionista no combate à pandemia. "Eleições terminaram e não há foco em nova eleição, mas em vacinação", afirmou. "A família Covas é de guerreiros". Em seguida, Doria disse que o filho do prefeito reeleito, que tem 15 anos, será parlamentar no futuro.