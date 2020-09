Disputa por cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande vai reunir mais de 770 candidatos

Conforme a estimativa do TSE em agosto, a previsão era que mais de 700 mil políticos sejam candidatos nas eleições de novembro em todo o Brasil - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os eleitores de Mato Grosso do Sul terão que escolher em novembro os prefeitos e vereadores. Neste ano, por exemplo, o alto número de candidatos na briga pela prefeitura de Campo Grande tem como reflexo o alto índice de candidatos a vereadores aprovados pelos partidos para a disputa eleitoral deste ano.

Conforme os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Campo Grande terá 776 candidaturas, sendo a sétima Capital com o maior índice. Se tratando da disputa pela Prefeitura de Campo Grande, são 15 candidatos.

Gráfico apresentando as capitais com os números de candidatos a vereador

Os dados coletados de todas as capitais do Brasil, indicaram que desde o ano de 2000, é o maior índice de candidatos.

Conforme a estimativa do TSE em agosto, a previsão era que mais de 700 mil políticos sejam candidatos nas eleições de novembro em todo o Brasil. No último pleito municipal, em 2016, o número foi 46% menor: 479,9 mil. Enquanto isso, o eleitorado apto a votar cresceu só 2,66% entre uma eleição e outra.

O aumento, de acordo com o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, deve ocorrer por causa do fim das coligações. "O aumento relevante do número de candidatos tem relação sobretudo com a vedação pelo Congresso, também em boa hora, das coligações proporcionais. Portanto, todos os partidos estão lançando candidaturas próprias", disse o ministro em entrevista coletiva de imprensa.

Limite com gastos - O TSE divulgou os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar em Campo Grande para concorrer nas Eleições Municipais de 2020.

Na Capital, o candidato à prefeitura poderá gastar até R$ 7.609.782,17 no primeiro turno. No segundo turno até R$ 3.043.912,87. Já o candidato a vereador vai poder gastar até R$ 732.621,66 cada.

Houve um aumento já que nas eleições municipais de 2016, o teto era de R$ 6.679.971,85 para prefeito e para vereador de R$ 643.105,41.

Este ano as eleições estão marcadas para o dia 15 de novembro no primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno.