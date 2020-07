Diálogo permanente (com equipe econômica) vai ajudar, diz Rodrigo Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) - (Foto: Luis Macedo?

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou a importância da aproximação com o governo para a construção de uma pauta para criar condições para que o País volte a crescer. Em entrevista à CNN, afirmou que diálogo permanente com a equipe econômica vai ajudar, "pois tinha muito ruído no meio do caminho". Segundo ele, os possíveis investidores querem olhar os três poderes dialogando e construindo caminhos e não conflitos.

"O Brasil crescendo, gerando emprego vai, sem dúvida nenhuma, aumentar a arrecadação pelo lado positivo, sem aumentar impostos. Então, acho que nós temos uma agenda que está sendo pautada, temas que ainda vão vir à pauta, não tenho dúvida nenhuma que o diálogo permanente vai nos ajudar", revelou.

Mais cedo nesta quinta-feira, 23, o deputado se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Após o encontro, Maia afirmou que sempre confiou no chefe da equipe econômica e sinalizou apoio a pautas consideradas prioritárias pelo Executivo que tramitam na Congresso.

"Combinei isso com Guedes e com o ministro Ramos (Secretaria de Governo), que a gente vai estar dialogando sempre para que o interesse da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro, prevaleça em relação aos interesses políticos, que são legítimos, mas não podem de forma nenhuma atrasar ou atrapalhar diálogo para construção de maiorias ou consensos nas votações da Câmara dos Deputados", afirmou.

Meio ambiente

Diante das preocupações de investidores com a preservação do meio ambiente, o presidente da Câmara, Maia decidiu criar um grupo de acompanhamento do tema no parlamento. "Estou reunindo na próxima semana alguns deputados mais ligados à área do meio ambiente para que a gente possa ter uma proposta de agenda de debate e inclusive de acompanhamento das ações do governo, principalmente, na floresta amazônica", disse o deputado.

Segundo ele, a ideia é levantar as propostas sobre o meio ambiente que já estão tramitando na Câmara e também fiscalizar os atos do poder Executivo. "A ideia é também um grupo que possa trabalhar integrado com ao grupo liderado pelo vice-presidente da República Hamilton Mourão", disse.

"A gente precisa estar mais ativo nesse tema, essa é uma demanda importante, é uma preocupação grande", disse.

Ele citou dois projetos que tramitam na Casa e que, segundo ele, estão com o debate avançado, que são a regularização fundiária e o licenciamento ambiental.

Questionado sobre a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Maia disse que, se ações do governo não forem concretas em relação ao meio ambiente, não adianta trocar o ministro.