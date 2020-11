Deputados devem votar cinco propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira

A apreciação das propostas é transmitida ao vivo - (Foto: Luciana Nassar)

Está pautada a análise de cinco projetos de lei na Ordem do Dia desta quarta-feira (25). A apreciação das propostas é transmitida ao vivo. A sessão tem início a partir das 9h.

Discussão única

O Projeto de Lei 187/2020, do deputado Barbosinha (DEM), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo, com sede e foro em Deodápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) emitiu parecer favorável por unanimidade à tramitação da proposta.

2ª discussão

De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), o Projeto de Lei 233/2019 dispõe sobre a inclusão na cédula de identidade de informação sobre a condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito de Mato Grosso do Sul. Os pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento e de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos foram favoráveis à matéria.

O Projeto de Lei 279/2019 dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas em universidades particulares e públicas estaduais em Mato Grosso do Sul. A proposta do deputado Marcio Fernandes (MDB) obteve pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Saúde.

O Plenário também deve apreciar o Projeto de Lei 104/2020 do deputado Pedro Kemp (PT). O documento determina a inclusão de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos telejornais da rede pública de televisão, nas peças publicitárias e nos programas institucionais no âmbito do Estado. O projeto conta com pareceres favoráveis da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.

1ª discussão

O Projeto de Lei 206/2020 inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Conselheiro Cristão a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de outubro. A CCJR emitiu parecer favorável à proposta do deputado Herculano Borges (Solidariedade).