Deputados de MS podem ter mandado prorrogado na diretoria da Unale

Representantes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados estaduais Lidio Lopes (PATRI) e Herculano Borges (Solidariedade) poderão ter os mandatos prorrogados na diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Os parlamentares sul-mato-grossenses ocupam posição de destaque na diretoria executiva da instituição. Lidio Lopes é vice-presidente na região Centro-Oeste e Herculano Borges ocupa o cargo de secretário de Mato Grosso do Sul.

A decisão será tomada em reunião por videoconferência, no dia 30 de outubro, às 10h, por convocação presidente nacional da entidade, deputada estadual Ivana Bastos (PSD-BA), considerando a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a excepcionalidade do período para as assembleias associativas.

A proposta leva em conta a necessidade de não descontinuidade ou alteração abrupta das atividades, relativas a representação e competências da diretoria executiva, respeito a medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho, de modo a preservar a saúde dos membros, colaboradores e sociedade em geral.

Durante a Assembleia Geral Extraordinária, será analisado, ainda, o cancelamento da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE) 2020, evento que agrega anualmente cerca de 1059 deputados de todo Brasil, para discussão de assuntos relativos a área de atuação de parlamentares estaduais.