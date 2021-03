Deputado Zé Teixeira pede apoio federal atender o Distrito de Piraporã

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Agência ALEMS)

Durante sessão plenária mista, realizada nesta quarta-feira (17/03), na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou aos deputados federais e senadores a possibilidade da destinação de recursos da União visando à construção de um pórtico na entrada do Distrito de Piraporã, em Itaporã.

Segundo Teixeira, o objetivo da construção do portal é deixar a entrada e saída de Piraporã mais atrativa, e de acordo com a proposição, reforça a vontade coletiva daquela comunidade em mostrar e evidenciar um local de história e cultura própria, de um povo que se orgulha do chão em que pisa.

“Reconhecemos a relevância da questão, uma vez que os investimentos nas entradas e saídas de cidades e distritos, com obras de infraestrutura e com a construção de pórticos contendo informações sobre as potencialidades existentes na região são necessárias, e tal medida arquitetônica objetiva melhorar visualmente a entrada do distrito, no município de Itaporã, e informar sobre a localidade aos visitantes, fomentando a atividade turística regional”, finaliza Zé Teixeira.