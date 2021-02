Deputado Neno Razuk pede mais transparência em lista de espera de deficientes da Agehab

Deputado Neno Razuk - (Foto: Assembleia Legislativa/Luciana Nassar)

Após solicitações das entidades representativas e para celeridade nos sorteios de casas de programas habitacionais, o deputado Neno Razuk solicitou informações a Agehab (Agência de Habitação Popular) sobre a lista de espera preferencial dos participantes com deficiências e se consta no cadastro a objeção de ser uma moradia adaptada.

“Nesses casos, há destaques sobre necessidade de adaptação das moradias para quem é contemplado, por isso há essa solicitação e estamos atendendo sempre em conjunto com os principais interessados, que são os que esperam uma casa”, destacou Neno.

As indicação feita pelo parlamentar reforça o pedido de informações, que serão utilizadas para estimular projetos a essa população em especial menos provida de recurso e que necessita de atenção do Estado. “Solicitei a lista e esses cadastros para a Agehab, pois como previsto no art. 32 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Lei 13.146/2015, essas pessoas têm prioridade para adquirir subsídios do governo, e em alguns casos não há necessidade de adaptação, como de pessoas autistas entre outros”, finalizou.