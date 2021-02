Deputado Neno Razuk participa de reunião com prefeita de Naviraí

Em reunião com a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos (PSDB), e como vice-prefeito, Márcio Araguaia (PTB), o deputado estadual Neno Razuk (PTB) recebeu pedido de emendas parlamentares para que sejam realizadas melhorias no município. A reunião ocorreu nesta terça-feira (9), em espaço o ar livre no município.

Na ocasião, foi solicitada emenda parlamentar para a compra de um compressor torácico a ser utilizado pelos bombeiros locais em casos de paradas cardíacas. Outra solicitação visa atender a área da assistência social e tem como foco a compra de cestas básicas e cobertores, visando as ações ao longo do ano. “Sabemos que as pessoas mais vulneráveis precisam de atenção especial e vamos trabalhar para atender os pedidos”, disse o deputado.

Também participaram da reunião, o vereador Antônio Bianchi (PODE), o major do Corpo de Bombeiros Kléber Barbosa Arantes e o gerente de Desenvolvimento Econômico do município, Eugênio Guedes, além do diretor de Trânsito de Naviraí, Rodrigo Nascimento Bonfim e do diretor-regional da Sanesul, Luciano Pereira da Silva, entre outras autoridades.