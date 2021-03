Deputado Neno Razuk destaca ações da SES no combate a Covid-19 no Estado

O parlamentar ressaltou o trabalho árduo do secretário Geraldo Resende e da adjunta Christine Maymone - (Foto: Reprodução Facebook)

O deputado Neno Razuk parabenizou e destacou as ações da SES (Secretaria de Estado de Saúde) em combate à pandemia de Covid-19, desde março do ano passado. Mesmo com índices críticos da doença no Estado, o parlamentar ressaltou o trabalho árduo do secretário Geraldo Resende e da adjunta Christine Maymone.

Com 3.469 mortos e 188.267 infectados em Mato Grosso do Sul, a SES tem trabalhado intensamente na testagem dos pacientes, criação de leitos, orientação de equipes médicas, distribuição de medicamentos e o mais importante, recomendando à população sobre as medidas de proteção.

“Hoje estamos em quinto lugar no ranking de vacinação, com 4,68 da nossa população vacinada, tendo um equivalente a 50,69% dos grupos prioritários que tomaram a primeira dose. Agradeço como popular o trabalho do Geraldo, pois mesmo sendo um ano de muitas perdas e ressignificações, seguiu firme e matando literalmente ‘um leão por dia’”, frisa o deputado.



Hospital da Mulher e da Criança

Neno também destacou a inauguração do Hospital da Mulher e da Criança, em Dourados, que foi inaugurado ontem (8) e como a gestão da SES trabalhou para o andamento do projeto.

“É uma vitória, o projeto do Hospital da Mulher e da Criança lutou por 15 anos para essa inauguração, que irá trazer muitos benefícios à população de pelo menos 33 municípios do MS. A primeira parte da obra foi entregue e sei que teremos muito trabalho pela frente e sigo elogiando a persistência do Geraldo para que esse projeto fosse pra frente”, destacou Neno ao falar sobre a inauguração.