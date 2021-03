Deputado Lucas de Lima garante emenda para a compra de uma van de passageiros para Bandeirantes

Em visita ao prefeito de Bandeirates Edervan Gustavo Sprotte (DEM), o deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) esteve na tarde desta quarta-feira (03/03) no município onde foi recebido também por secretários e vereador.

O deputado participou de uma entrevista na Rádio Moriá FM 91,7 com a apresentadora Rose Paiva onde fez uma explanação dos trabalhos do seu mandato, contou um pouco da sua história já que passou parte da sua infância e juventude na cidade.

Lucas de Lima também prestou conta de seu mandato, onde já destinou para Bandeirantes uma emenda de R$ 100 Mil em 2020 e anunciou outra emenda parlamentar para a cidade.

Em reunião no gabinete do prefeito, Lucas de Lima ainda ouviu da secretária de saúde Maysa Santos Souza a necessidade de adquirir uma "Van de Passageiros" para o transporte de pacientes até Campo Grande, onde muitos realizam exames, cirurgias e procedimentos; o município tem essa dificuldade no transporte, onde muitos municípes não tem como se locomover até a capital.

O deputado fez este compromisso de encaminhar mais uma emenda de R$ 100 Mil para ajudar na compra do veículo, o prefeito fez o compromisso com a secretária, de completar o que faltar para a compra da van de passageiros.

Juntamente com o prefeito, o deputado esteve visitando as dependência do Hospital João Carneiro de Mendonça que também está em obras, conversou com profissionais da saúde, conheceu as estruturas que lá existe e se pôs a disposição para intervir junto ao governo do estado e a Secrataria de Estado e Saúde (SES) para ajudar no que for preciso para manter o hospital atendendo não só a população de Bandeirantes mas de outras cidades que passam pela rodovia e necessitam de atendimento.

O prefeito Gustavo Sprotte ainda lembrou que a emenda já enviada e paga de R$ 100 Mil pelo deputado Lucas de Lima, foi investida pela gestão passada em um respirador e insumos para a saúde para a compra de remédio e pagamento de médicos em 2020.

"Além de me considerar um filho de Bandeirantes eu me sinto feliz de estar voltando a minha cidade onde me criei e estudei e hoje como deputado poder enviar investimentos para atender a população que necessita, irei encaminhar essa emenda de R$ 100 Mil para adquirir a van de transportes que sei que vai ser de grande utilidade para os municípes", destacou o deputado.

Ainda participaram da agenda com o prefeito e o deputado, o vereador Emerson Dutra, os secretários, de governo Cristiano Lezisaamon, de administração Jeovane Pereira, de saúde Maysa Santos Souza, o médico Claudimar Silveira e o vereador de Jaraguari Renê Sérgio que cordialmente acompanhou o deputado Lucas de Lima na agenda.