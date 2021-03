Deputado intercede por construção de complexo esportivo em Itaporã

Nesta quinta-feira (04.04), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação pedindo aos deputados federais e senadores, que seja realizada a destinação de recursos da União visando à construção de um complexo esportivo no Distrito de Piraporã, em Itaporã.

Segundo o parlamentar o município não conta com local apropriado para que a população pratique esporte e lazer, e o complexo esportivo poderá ser estruturado para oferecer quadras e campo com iluminação, academia ao ar livre, pista de caminhada, espaço com bancos e mesas para momentos de lazer, parquinho infantil, arborização, guarita, vestiários e banheiros.

“A construção almejada e que vai ao encontro dos anseios da comunidade local, contribuirá para a realização de atividades e mais eventos esportivos e culturais no município, permitindo a prática saudável de esporte e de lazer aos cidadãos, numa estrutura moderna, no que solicitamos o apoio dessa conceituada Bancada Federal representativa de nosso Estado, para que envidem esforços na viabilização de verbas junto à União, necessárias e fundamentais à concretização desta obra”, finaliza o deputado.