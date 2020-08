Deputado federal de MS, Fábio Trad quer mais rigor para os crimes de feminicídio no Brasil

Deputado quer mais rigor no combate ao feminicídio - Reprodução

O projeto de lei 4196/2020 do deputado federal Fábio Trad (PSD/MS) quer definir o feminicídio como um tipo penal autônomo. Essa forma de delito é aquela que possui características próprias – como, por exemplo, no caso da associação ao trágico, que é mais específico do que organização criminosa.

Atualmente a legislação brasileira não separa os casos de feminicídio dos homicídios comuns. Isso faz com que o assassinato de mulheres motivado por ódio ao gênero passe despercebido das estatísticas criminais e da percepção geral da sociedade.

Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionou lei federal que pôs o feminicídio como qualicador do homicídio doloso e o incluiu no rol de crimes hediondos.

O autor do projeto, o deputado federal Fábio Trad (PSD/MS), destaca que apesar do avanço é possível aprimorar ainda mais o Código Penal, de 1940. Ele cita como exemplo as regras de outros países. É o caso do Chile, onde há distinção legal entre homicídio, parricídio e feminicídio. Na Espanha, a lei específica sobre a violência contra a mulher é de 2004.

Na justificativa do projeto, o parlamentar defende que o “feminicídio precisa ampliar sua visibilidade e, para tanto, deve ser tipo penal independente, o que contribuiria, inclusive, para o método de julgamento em perspectiva de gênero”. O projeto não altera a duração da pena, de 12 a 30 anos, e mantém todos os qualificadores do homicídio, como motivo torpe ou meio cruel.