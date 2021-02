Deputado Evander Vendramini solicita ao Dnit manutenção da BR-262

Rodovia de MS - Foto: Fernando Madeira

O deputado estadual Evander Vendramini (progressistas) solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit-MS) que faça serviços de manutenção na BR-262, nos trechos que ligam Miranda a Corumbá e Campo Grande a Três Lagoas.

A rodovia, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, apresenta buracos por toda sua extensão, principalmente nos trechos destacados, causando transtornos ao tráfego e gerando risco para os veículos e pedestres que por lá transitam. “Além das condições precárias do asfalto, a vegetação no entorno está muito alta em decorrência das constantes chuvas nesse período do ano, prejudicando a visualização das placas de sinalização da malha viária”, informou o deputado progressista.

Um dos exemplos da necessidade de manutenção da rodovia é o trecho da ponte sobre o Rio Paraguai. “Lá, os serviços de tapa-buraco não dão conta da demanda, tornado a situação quase caótica. A meu ver, a única solução seria o aterro e recapeamento total do trecho”, afirmou Evander.