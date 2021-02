Deputado Evander Vendramini se reúne com empresários da Bolívia na Alems

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) recebeu a visita de empresários da Bolívia na manhã desta segunda-feira, 8, na Assembleia Legislativa. Os empresários vieram buscar informações para implantar uma unidade da fábrica Sogas Bufalo em Corumbá.

Conforme o gerente geral da Sogas Bufalo, Domingos Marchesan, a fábrica existe há 35 anos em Santa Cruz de La Sierra, capital da Bolívia, e agora pretende expandir para o território brasileiro. “Pretendemos atender o mercado brasileiro e, em virtude do aspecto logístico e da proximidade com a unidade principal da fábrica em Santa Cruz, Corumbá passa a ser um ponto estratégico para a implantação da fábrica”, informou o gerente.

A Sogas Bufalo é uma empresa com experiência na fabricação de produtos a base de polietileno, polipropileno e PVC, como cordas, mangueiras, afiação, fibras e outras mercadorias de plástico. “Sabemos que Mato Grosso do Sul possui incentivos fiscais para instalação de fábricas, por isso viemos conversar com o deputado Evander para obter sua orientação, principalmente por ele ser de Corumbá”, destacou Marchesan.

Para Evander, a instalação de uma unidade da fábrica irá contribuir para a geração de mais emprego e renda para os corumbaenses, “além de trabalhar com recicláveis, o que contribui para a preservação ambiental”, avaliou o parlamentar.