Deputado Evander Vendramini pede apoio Federal para financiamento da Agricultura Familiar

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação durante a sessão plenária desta quarta-feira, 11, solicitando a garantia de financiamentos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul que se encaixam nessa categoria. A solicitação foi encaminhada à Presidência da República e ao Ministério da Economia, com pedido de estudos técnico-econômicos em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com Evander, a intenção é oferecer condições favoráveis à produção dos alimentos que compõem a dieta básica da população, tais como arroz, feijão, mandioca e hortifrutigranjeiros, para as safras 2020/2021 e 2021/2022. “Em função da pandemia por Covid-19, do decréscimo da produção desses alimentos e, por consequência, da falta desses produtos para atender tanto o mercado interno quanto ao mercado externo, houve um reajuste no valor para os consumidores internos. Com a ação que estou propondo, será possível diminuir os preços novamente”, explicou o parlamentar.

O parlamentar lembrou em sua justificativa que não se trata de intervenção do Estado na economia interna, mas sim de viabilizar melhores condições aos agricultores familiares para que o cultivo dos alimentos da cesta básica seja financiado pelo Pronaf, gerando uma maior produção para atender os mercados externo e interno e, assim, baixar os preços desses alimentos, o que irá atender, sobretudo, a camada mais carente da população.

“Precisamos somar esforços para que os alimentos básicos não cheguem às famílias brasileiras com preços elevados. O financiamento das próximas safras vai desonerar o custeio da produção. Logo, o preço final será menor aos consumidores”, ressaltou.

Sobre o Pronaf – O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tem objetivo de prestar atendimento diferenciado aos pequenos agricultores — aqueles cuja produção é resultado de sua própria força de trabalho ou da mão de obra familiar.

O intuito do programa é, portanto, fortalecer as atividades desenvolvidas pelo pequeno agricultor — também conhecido como agricultor familiar —, integrando-o à cadeia do agronegócio e, dessa forma, gerar a ele aumento de sua renda familiar.