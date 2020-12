Deputado Cabo Almi destina 80 mil reais em emendas para Guarda Municipal e APAE

A agenda do deputado Cabo Almi(PT), desta manhã de sexta-feira (4), foi destinada a duas vereadoras recém eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, Camila Jara de Campo Grande e Laine Dimeira da cidade de Rio Verde de Mato Grosso - (Foto: Divulgação)

A agenda do deputado Cabo Almi (PT), desta manhã de sexta-feira (4), foi destinada a duas vereadoras recém eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, Camila Jara de Campo Grande e Laine Dimeira da cidade de Rio Verde de Mato Grosso, microrregião do alto Taquarí, no norte de Mato Grosso do Sul.

Ambas já estão demonstrando a que veio e, saíram da reunião com o compromisso do deputado de liberar emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil reais, sendo 40 mil para a Guarda Municipal de Campo Grande, por solicitação da vereadora Camila e 40 mil para a APAE de Rio Verde, por solicitação da vereadora Laine.

Para Cabo Almi, essa parceria com as vereadoras faz parte de um ritual de trabalho que o legislativo estadual e municipal tem que estabelecer permanentemente. As entidades beneficiadas são sempre as que atuam na área de saúde, educação e assistência social. Essas entidades padecem de recursos para implementar suas políticas afirmativas, dado a grande demanda local que se sempre se confronta com os poucos recursos fixados no orçamento anual do Estado e dos munícipios.

As vereadoras Camila Jara de Campo Grande e Laine Dimeira de Rio Verde, terão sempre o espaço necessário no mandato popular que eu represento na Assembleia Legislativa, assegurou o deputado Cabo Almi.