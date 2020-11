Coronel David retorna à região norte do Estado para conversar com moradores de Rio Verde

O deputado estadual Coronel David (sem partido) retornou a região norte de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (11), para ampliar o debate sobre os anseios da população - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Coronel David (sem partido) retornou a região norte de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (11), para ampliar o debate sobre os anseios da população. O parlamentar aproveitou a oportunidade para participar de comício com os candidatos à prefeitura de Rio Verde, Zé de Oliveira (MDB) e o vice Réus Fornari (DEM).

Durante o comício, que atraiu muitos rio-verdenses até o centro da cidade, Coronel David reforçou o apoio aos candidatos e, mais uma vez, ressaltou a importância de se escolher representantes compromissados com os cidadãos.

Esta não é a primeira vez que o deputado estadual vai até o município, distante a 207 quilômetros de Campo Grande, este ano para dialogar com os moradores sobre as principais necessidades deles.



No mês de outubro, o deputado percorreu várias ruas de Rio Verde, conversou com comerciantes e apoiadores e lembrou do seu apoio aos candidatos Zé de Oliveira e Réus Fornari. A proximidade com os sul-mato-grossenses é uma das principais marcas do mandato do parlamentar.

Há três anos, Coronel David foi homenageado com o título de “Cidadão Rio-Verdense”, reconhecimento dos moradores pelo trabalho que faz em prol da cidade. O deputado estadual já destinou várias emendas parlamentares ao município, tanto para a saúde quanto para educação e assistência social e deve continuar com este compromisso.

Apoio - Desde setembro Coronel David está percorrendo diversas cidades de Mato Grosso do Sul para conversar com a população e demonstrar apoio aos candidatos. São mais de 50 pessoas que contam com o apoio e experiência do parlamentar.