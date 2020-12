Coronel David participa de debate para definir situação de servidores da Segurança Pública - (Foto: Divulgação)

Parlamentar defensor dos interesses do funcionalismo público, o deputado estadual Coronel David participou de mais uma reunião entre a diretoria de entidade representativa dos policiais civis com o secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel. Na oportunidade, os assuntos debatidos foram as propostas de melhorias e maior valorização da categoria. A audiência foi nesta quarta-feira (16).



Os temas em pauta são as preocupações do deputado em defender, junto ao Executivo, as demandas e anseios dos servidores que integram os quadros da Segurança Pública do Estado. O encontro desta quarta-feira foi para uma nova rodada de conversações sobre o avanço das propostas apresentadas no último mês de setembro e novas solicitações.



Reivindicações

Na reunião, foram tratadas questões com o objetivo de melhorar ainda mais as condições de trabalho e da qualidade de vida dos profissionais que atuam contra o crime em todo o Estado. Além disso, também foi discutida a importância da correção de pensões para as famílias de policiais mortos em serviço ou decorrência dele.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS), Pablo Pael, a audiência foi bastante proveitosa para a categoria. "Acreditamos que teremos avanços. O secretário Eduardo Riedel ouviu atentamente nossas demandas. Estamos buscando a valorização do policial civil com grande apoio do nosso amigo deputado Coronel David”, afirmou.



O parlamentar disse que está sempre disposto a ouvir e levar os pleitos ao Governo bem como a outros setores em favor dos servidores de Mato Grosso do Sul. “Continuo trabalhando para cumprir o compromisso que tenho com a população sul-mato-grossense, estabelecendo boas parcerias e lutando para transformar nosso Estado num lugar mais seguro para todos nós”, finaliza Coronel David.



Trabalho sério

O deputado Coronel David é reconhecido pela sua atuação, mas não só em prol dos servidores da Segurança Pública e sim de todas as categorias do Estado. Ele é autor de várias leis que estão favorecendo a população sul-mato-grossense, como a que proíbe a fidelização de contratos de consumo como TV a cabo, telefonia ou internet e a que suspende o pagamento dos empréstimos consignados dos servidores estaduais, pensionistas e aposentados por 90 dias.