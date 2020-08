Coordenador da Funai em MS é exonerado de cargo

O ex-coordenador José Magalhães Filho - (Foto: Reprodução/TV Morena)

O Diário Oficial da União (DOU) decretou na edição de hoje (24) a exoneração do coordenador regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Mato Grosso do Sul, José Magalhães Filho.

Coincidência ou não, a exoneração ocorre logo após o Palácio do Planalto prometer retaliar parlamentares governistas no Senado que votaram para derrubar veto presidencial sobre congelamento da folha do funcionalismo público até 2021.

O ex-coordenador era uma indicação da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) e já colecionava algumas polêmicas. Ele havia assumido a coordenação da Funai em fevereiro deste ano e ficou afastado da função por três meses, a partir de maio, por opiniões e algumas considerações "controversas".

Na última quarta-feira (19), Soraya votou pela derrubada do veto ao projeto que previa a concessão de reajustes a servidores federais, que estão na linha de frente da covid-19, entre eles profissionais da saúde e segurança.