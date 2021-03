Contar cobra informações sobre equipamentos hospitalares armazenados no Albano Franco

Após vídeo viralizar nas redes sociais e provocar revolta na população, o deputado Capitão Contar (PSL) solicita esclarecimentos sobre armazenamento de materiais hospitalares no Centro de Convenções Albano Franco, na Capital.

Sem elucidar todas as dúvidas a respeito da situação a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, informou que o local foi cedido pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), para ser utilizado como depósito de EPI’S (Equipamentos de Proteção Individual) adquiridos pelo Governo do Estado e doados por empresas. Além de EPI’S de acordo com o vídeo, no local haviam 200 camas hospitalares no valor unitário de R$ 6.400,00 totalizando R$ 1.280.000,00.

A fim de esclarecer e fiscalizar os gastos derivados dos recursos dos cofres públicos, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) apresentou requerimento na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), solicitando informações sobre a origem dos equipamentos e insumos armazenados, período em que estão mantidos no local, qual destinação será dada aos referidos itens e a listagem dos materiais.

“Assim que o vídeo chegou ao nosso conhecimento, minha equipe foi até o local e começamos a averiguar a situação. A situação chama a atenção pelo momento que vivemos e pela quantidade de materiais parados no local. É nosso dever checar os acontecimentos e gastos relativos aos cofres públicos e dar essa resposta à população”.