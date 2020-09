Considerações entrevista radialista que contraiu a Covid-19 e médico

O programa Considerações, apresentado pelo gerente da TV e Rádio ALEMS, ex-deputado Maurício Picarelli, traz na edição do mês de setembro uma entrevista especial para quem já passou pela angústia e medo após contrair o coronavírus.

Além disso, o programa irá mostrar o porquê do crescente número de mortes de pessoas infectadas pela Covid-19. Será que você está tomando os cuidados certos para se prevenir contra o novo coronavírus? Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, participam do programa o médico clínico-geral Dr. Ronaldo de Souza Costa, e o jornalista e radialista Joel Silva, um sobrevivente da nova doença.

O programa Considerações, da TV Assembleia, é exibido na primeira semana do mês de setembro, em horários livres no 9 da Claro Net TV, e também disponível no canal no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, e no site da ALEMS.