Concorrente a prefeito de Ladário tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral

A decisão foi proferida na última quarta-feira (11), durante sessão on-line do TRE/MS - (Foto: Divulgação/MPMS)

A Justiça Eleitoral deu provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul que pedia a impugnação da candidatura de Munir Sadeq Ramunieh, do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que concorre ao cargo de Prefeito Municipal de Ladário.

A decisão foi proferida na última quarta-feira (11), durante sessão on-line do TRE/MS, por maioria dos votos, e com voto de desempate do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, João Maria Lós.

Na ocasião, os magistrados se basearam no fato de que o candidato Munir Sadeq Ramunieh não se desincompatibilizou junto à empresa Auto Posto Ladário Ltda, da qual é proprietário, dentro de um período de seis meses anterior ao pleito.

Os juízes argumentaram ainda o fato de ele manter junto à administração pública municipal, contratos para o fornecimento de combustível a secretarias e fundações do município. Os contratos foram celebrados em março de 2020 e têm prazo de vigência de 12 meses, estando, portanto, em vigor.

O MPMS argumentou a ocorrência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso II, alínea “i”, da Lei Complementar nº 64/90, segundo a qual, são inelegíveis “os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes”.