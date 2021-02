Comunicação da ALEMS lança ebook infantil em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A tristeza tem várias formas e cores, mas sempre age do mesmo jeito: aperta-nos para sufocar nossa identidade e expirarmos a alegria de ser quem somos. É o que faz um lacinho vermelho em uma simpática felina no livro “A descoberta da oncinha do laço apertado: uma história sobre ser o que quer ser”. O livro, em formato digital, foi desenvolvido pela Gerência de Mídias Sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Laço aperta a onça, metáfora das imposições contrárias à identidade

Sob uma palmeira ou às margens de um riacho, os animais do Pantanal vivem e convivem com as diferenças. Até que um dia chega ao tranquilo lugar um macaco com “novidades” da cidade... As “verdades” trazidas pelo macaco fazem a oncinha não se reconhecer mais em si mesma. E aí entra o tal laço, que aperta a onça – rica metáfora, que estimula a reflexão sobre imposições sociais de papéis e comportamentos padronizados a homens e mulheres.

A história foi escrita pela jornalista Ana Maria Assis de Oliveira e ilustrada pela artista plástica Luciana Ohira Kawassaki, ambas servidoras na Gerência de Mídias Sociais da Casa de Leis. “Pensei na onça, pois, por vezes, nós, mulheres, temos um lado selvagem dentro de nós que, pelas exigências da sociedade, é reprimido, domesticado. E ficamos vulneráveis, deixamos de ser nós mesmas”, contou a autora.

Ana Maria explicou, ainda, o porquê do ambiente em que se passa a história: o Pantanal. Esse também é o cenário de outros dois ebooks, produzidos pela Gerência de Mídias Sociais da ALEMS. “Achamos interessante, em todas as oportunidades, destacar as características da nossa região. Os primeiros livros infantis já tinham os animais do nosso Pantanal. Dessa vez, colocamos, na paisagem e no texto, a palmeira, porque no Pantanal existe uma grande variedade de palmeiras”, disse.

No ano passado, a Gerência de Mídias Sociais publicou dois ebooks: “Capivarinhas não são sozinhas: uma história de amizade” e “Uma festa para a vida: animais do Pantanal e os direitos dos idosos”. Além dos personagens, que são animais do Pantanal, os ebooks têm em comum o objetivo de contribuir para a educação infantil em direitos humanos.

Para acessar o livro “A descoberta da oncinha do laço apertado: uma história sobre ser o que quer ser” e os demais ebooks, clique aqui.