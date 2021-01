Com três senadores, PL anuncia apoio a Pacheco no Senado

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) - ( Foto: Estadão/Pedro França/Agência Senado )

O PL anunciou apoio a Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição para a presidência do Senado. O partido, uma das siglas do Centrão no Congresso, tem três senadores.

Pacheco é o nome lançado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e avalizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele já soma seis partidos que apoiam sua candidatura - DEM, PSD, PT, PROS, Republicanos e PL. Esse bloco agrega 30 senadores.

"A importância disso é que o PL vai unido com todas as suas forças participar da próxima gestão do Senado com a presidência do nosso senador Rodrigo Pacheco", afirmou o líder do PL na Casa, Carlos Portinho (RJ), em vídeo distribuído pela assessoria de imprensa. O PL filiou Carlos Portinho, que estava no PSD, em dezembro.

O senador assumiu o mandato após a morte de Arolde Oliveira (PSD-RJ), vítima da covid-19. Na esteira das negociações para a sucessão, o PL recuperou o direito a ter um gabinete de liderança, com acesso a cargos e verbas, após a filiação. O gabinete é garantido apenas a legendas com três ou mais senadores, o que aumentou o cacife da bancada na negociação.