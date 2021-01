Com PT, oposição apoia candidatura de Baleia à presidência da Câmara

O PT e outros partidos de oposição decidiram nesta segunda-feira, 4, anunciar apoio conjunto à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. Maior bancada da Casa, com 52 deputados, o PT mostrou sua divisão. A adesão dos petistas à campanha de Baleia foi aprovada por uma margem de apenas quatro votos: 27 a 23.

A eleição que renovará a cúpula do Congresso será no dia 1º de fevereiro e Baleia tem como principal adversário o líder do Progressistas, Arthur Lira (AL). Um dos principais nomes do Centrão, Lira tem o aval do Palácio do Planalto.

O apoio da oposição ao candidato que tem o respaldo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está sendo dado com a justificativa de que é preciso derrotar o nome do Palácio do Planalto na disputa.

Juntos, o PT, PSB, PDT, PC do B e Rede reúnem 119 deputados. Com esse apoio, o bloco de apoio a Baleia fica, teoricamente, com 278 parlamentares. O de Lira, atualmente, está estimado em 203. A votação, porém, é secreta, o que abre a possibilidade de "traições".

Em nota, a oposição listou os compromissos assumidos por Baleia em troca do apoio dos partidos, como a defesa da Constituição e da democracia. A carta dos partidos cita ainda o compromisso assumido pelo candidato de não barrar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e convocações de ministros do governo Jair Bolsonaro. "É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente", disse Baleia, em mensagem nas redes sociais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.