Com projeto finalizado, Reinaldo garante a Marçal revitalização da Coronel Ponciano

Marçal esteve reunido com Reinaldo Azambuja e o secretário Sérgio de Paula - (Foto: Assessoria)

A etapa do plano de revitalização da rua Coronel Ponciano em Dourados entrou para análise técnica do Governo do Estado. A informação é do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), que esteve reunido com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula. "Como o Estado será o executor da obra, técnicos vão analisar todas as diretrizes do projeto arquitetônico que foi confeccionado pela prefeitura e entregue semana passada ao Governo", diz Marçal Filho, principal mobilizador para garantir as obras de revitalização da via.

Para sair do papel, a obra vai demandar o empenho do Governo do Estado, da Prefeitura e do Governo Federal. Isso porque a Coronel Ponciano atravessa a BR-163 e quando tem continuidade para a região sul do município, passa a ser uma rodovia estadual (MS-156). A proposta é a de construir um túnel sobre a rodovia federal, no entanto, esta ideia constará em outra etapa do projeto, pois demandará investimento da CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163.

Conforme Marçal Filho, a revitalização da Coronel Ponciano é prioridade dentre os trabalhos que vão compor o pacote de obras bilionário do Governo para todo o Estado. "Os investimentos têm como foco a infraestrutura, a saúde e a educação. E vai atender até 2022 todas as cidades sul-mato-grossenses. Em Dourados a Coronel Ponciano, após muitas reivindicações que fiz a pedido da comunidade, será prioridade, contudo outras vias também vão ser contempladas", explica o deputado.

O projeto de engenharia da Coronel Ponciano conta com duplicação da via no trecho entre a rua Palmeiras até a rotatória de acesso ao Jardim Guaicurus, na MS-156, cruzando pela BR-163. No trecho da via que compreende a rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, será feita revitalização. O investimento está previsto em R$ 18 milhões.

As intervenções são consideradas de extrema importância devido ao grande tráfego na Coronel Ponciano. Nos últimos anos vários loteamentos surgiram na região sul da cidade e a via é a única que liga os bairros para o restante da cidade. Vários acidentes, alguns deles com morte, já foram registrados.