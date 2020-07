Com o mundo pedindo por mudanças, novos nomes na política dão voz à população

Claudinho Serra - (Foto: Divulgação)

Que o mundo precisa de mudanças há um consenso geral. O desafio de hoje é ter pessoas que sejam essa transformação com propostas e gestos concretos. Para isso, muito mais que vontade é preciso coragem para ser diferente, realizar uma boa semeadura.

Claudinho Serra é fruto de uma família que o formou com essas características, pois fazer a diferença é algo que está nele. Com a mãe, assistente social, aprendeu o desejo de ajudar ao próximo e do pai experiência da vida rural, da aproximação com o outro. Ele não é de relacionamentos superficiais. “Eu gosto é do olho no olho e das amizades verdadeiras. De chegar à casa das pessoas e ser recebido como alguém de casa. Foram esses laços que estabeleci nas minhas andanças por Campo Grande e me fizeram chegar até aqui”, argumenta Claudinho. A família não é só inspiração, mas também apoio às ideias e inspirações do pré-candidato.

Aliás, a pré-candidatura aconteceu de um processo natural. Claudinho fez amigos por onde passou na atuação pelo governo do Estado. O contato com os líderes comunitários o aproximou do povo do bairro, que enxerga nele o representante da renovação na política da capital, daqueles que depois de eleito se compromete a estar com eles. Fazer e falar de política nos dias de hoje não tem sido tarefa fácil. Dar uma cara nova para política de Campo Grande, com alguém jovem, experiente e que não foge à luta.

Nesse cenário de incredulidade o povo precisa de alguém em quem ele bote fé. Adma Cândida, que é presidente do Projeto Conectando Corações, do qual Claudinho foi convidado a ser Presidente de Honra diz que a maioria das famílias atendidas já o conhecem, pela sua proximidade com a obra. “Todos estão na expectativa de um futuro trabalho dele na câmara. Acreditamos que ele vai fazer muito mais pela causa social, pois ele conhece as nossas dificuldades e sempre esteve à disposição para ajudar o próximo”.

Nessa caminhada eles acreditam no projeto do Claudinho Serra. O projeto não é individual, mas pensando no coletivo, num protagonismo plural onde todos falarão através dele. Ouvem-se vozes de todos os lados, mas são poucos os que conseguem de fato ter voz e é por eles que esse povo se faz representado.

Olhar voltado para o todo, compreensão das necessidades do outros e conhecer o problema profundamente para então buscar uma solução. Claudinho é dinâmico e arrojado e será esse elo entre quem gera emprego e quem precisa. Pretende buscar mecanismos para desburocratizar os entraves do poder público, tornando o ambiente menos hostil para os empresários gerando assim emprego e renda.

Ele pode contribuir muito para essa nova política que muitos desejam e esperam. Esse caminho será trilhado com a botina no chão, no conhecimento, na palavra dada, olho no olho, nos compromissos cumpridos, sendo quem ele é, o homem pronto para ser político, não por ele, mas para fazer valer o acesso ao direito básico de cada cidadão.

“O Claudinho tem isso de todo mundo gostar dele aonde ele vai. Lá no Aero Rancho mesmo, ele é como da família. O povo do bairro gosta dele, vê os trabalhos que ele já tem desenvolvido com a gente lá e entende que ele pode fazer um bom trabalho na câmara dos vereadores”, reitera Nilsão, como é conhecido o presidente de bairro do Aero Rancho.