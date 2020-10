Com novas regras, candidatos de Campo Grande sentem os impactos da pandemia na corrida eleitoral

O eleitor está comedido quanto o ato de votar durante a pandemia - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Faltando pouco mais de um mês para as eleições deste ano, os candidatos de Campo Grande estão enfrentando diversos desafios, já que neste ano novas regras foram implantadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e investir cada vez mais no meio on-line se tornou tendência antes mesmo da pandemia, após a população eleger o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com uma campanha voltada para as redes sociais.

Sobre essa nova realidade, candidatos aos cargos municipais têm sentido os efeitos que as medidas restritivas causam em suas agendas. A adaptação a tais regras é um processo que não possui um manual pronto, segundo o vereador Delegado Wellington. “Não existe uma estratégia certa, e sim ir atrás do eleitor. Esta é uma eleição esquisita sob o ponto de vista estratégico. Está sendo um desafio por não termos um histórico de eleições dessa natureza”, comentou o vereador que busca sua reeleição na Câmara Municipal de Campo Grande.

No Brasil, mais de 145 mil pessoas já morreram por covid-19 e os números totais ainda continuam em ritmo crescente e aterrorizante. Sobre a escolha da Justiça Eleitoral em sugerir que os eventos aconteçam à distância, o juiz Paulo Afonso, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, disse que “a Justiça Eleitoral não quis cercear o direito de ir e vir dos candidatos, já que em situação normal isso não existe”. Assim, a opção por impedir os encontros presenciais foi desconsiderada.

As novas mudanças também afetam a forma como os assessores dos candidatos trabalham nas divulgações de campanha e em organização de encontros e eventos. Jhefferson Gamarra, que acompanha o vereador Delegado Wellington, alega que a equipe está atuando com todas as plataformas digitais, no corpo a corpo, o uso de máscara, álcool e seguir ao máximo as normas de biossegurança é essencial.

Com objetivo de também renovar seu mandato, a vereadora Cida Amaral contou como estão sendo os trabalhos de divulgação de sua campanha e de que maneira as ações, de certa forma, impactam nas eleições deste ano. “Nossa campanha será realizada 90% on-line, como forma de respeitar as recomendações de enfrentamento a pandemia. É claro que não são todos os atos que serão realizados digitalmente, uma vez que não são todas as pessoas que possuem o acesso a estes meios. Por eu ser da saúde, a regra de nossa campanha é atividades on-line. A exceção são os encontros presenciais, mas sempre atendendo as recomendações sanitárias”, explicou Cida.

Questionada sobre se os resultados do processo de votação podem ser influenciados em virtude do cenário de crise sanitária, a parlamentar avaliou que a tendência nessas eleições é que o eleitor vá menos às urnas. “Penso que teremos altos índices de abstenções, ainda mais com a possibilidade de justificar a ausência nas urnas de forma on-line”, comentou.

Acompanhando diariamente a rotina da vereadora Cida Amaral, sua assessora, a jornalista Maria Pereira, também comentou que existem percalços no processo de campanha eleitoral, pois existem pessoas que ainda não ‘dominam o universo digital’. “Existem pessoas que são carentes de conhecimentos tecnológicos, o que dificulta muito. A campanha será feita pela internet, extremamente on-line, com postagens nas redes sociais, lives e reuniões virtuais”.

Neste ano, uma das novidades está na justificativa do voto, que poderá ser realizada por meio do aplicativo e-Título. Quem estiver em um município diferente do de votação terá de justificar-se perante a Justiça Eleitoral sem a necessidade de deslocamento até uma sessão eleitoral. Isso ocorre para evitar aglomerações.

Outras mudanças também aconteceram, como a suspensão do voto por biometria. Em documento divulgado pelo TSE, a explicação se dá por dois motivos: a tecnologia aumenta o tempo de espera nas filas, causando aglomeração de pessoas, e o leitor biométrico pode ser danificado com a higienização constante dos aparelhos, segundo relatório técnico da empresa fabricante.

Nas eleições deste ano, houve um aumento no número de candidatos a pleitear as vagas do legislativo municipal. São 767 nomes validados pela Justiça Eleitoral, o que representa 14% a mais que nas eleições de 2016. Há quatro anos, 673 candidatos concorriam aos 29 postos de vereador na Câmara. Em 2020, apenas dois lugares estão disponíveis para renovação. Os outros 27 vereadores já buscam a reeleição.

Para o cargo do Executivo, 14 pessoas estão na disputa pela prefeitura de Campo Grande. E o sentimento de que as coisas mudaram é existente em muitos eleitores. As opiniões são diversas, e algumas até defendem a exclusão de grupos de risco do período eleitoral.