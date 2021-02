Com estoques zerados no Hemosul, Capitão Contar faz alerta para doação de sangue

O Hemocentro Coordenador da Capital entrou em estado de emergência devido a baixa nos estoques de sangue dos tipos "O" positivo e "O" negativo. Preocupado com a situação, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) fez um alerta durante a sessão da Assembleia Legislativa na última quinta-feira (25) e aproveitou para parabenizar a ação do CMO (Comando Militar do Oeste) pela ação de doação de sangue.

“Gostaria de elogiar as iniciativas do Comando Militar do Oeste que, na pessoa do general Soares, constantemente tem realizado campanhas internas de doação de sangue. Mobilizando a Mão Amiga do Exército Brasileiro em prol de salvar vidas. Parabéns a todas as unidades militares envolvidas nesse grande ato de amor ao próximo”, frisa Contar.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o número de doações de sangue no Hemosul diminuiu e as campanhas de doação têm sido necessárias para suprir os estoques. Em suas redes sociais, Capitão Contar também tem convocando doadores para a ação, alertando sobre os estoques zerados.

Serviço:

A doação pode ser agendada pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316 ou o doador pode ir até o centro do Hemosul que está localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n° 1304, no centro de Campo Grande.