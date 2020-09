Ministério da Cidadania encerra contrato que demite 524 funcionários

Fim do contrato do Ministério da Cidadania causou desligamento de mais de 500 funcionários - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O Ministério da Cidadania encerrou, na semana passada, um contrato que causou o desligamento de mais 500 funcionários terceirizados, principalmente vinculados à Secretaria de Esporte. Em nota, a pasta afirmou que deve finalizar outro contrato em breve com uma nova empresa para a prestação dos serviços.

"O Contrato celebrado com a empresa BRASFORT foi encerrado em 04/09/2020, depois de seu período máximo de vigência, ou seja, 60 meses", diz o texto. "Com isso, 524 terceirizados foram desligados. É importante destacar que, o órgão está na fase final do processo de contratação de uma nova empresa para a prestação dos serviços", continua a nota.