Candidato Paulo Mattos vai primar pela eficiência e gestão da Prefeitura de Campo Grande

O candidato Paulo Matos - (Foto: Divulgação)

“Vou ser o prefeito que vai buscar gestão e eficiência”. Foi assim que o candidato Paulo Matos (PSC) definiu sua atuação caso for eleito pela população da Capital. Matos fez uma visita na redação do Jornal A Crítica ontem (14) e apresentou as suas propostas. O espaço está aberto para todos os candidatos à prefeitura que quiserem visitar a redação e apresentar os seus projetos.

Durante a entrevista, o pecuarista de 55 anos, expressou a vontade de liderar Campo Grande e de colocar em práticas seus projetos, entre eles, criar o Hospital Municipal de Campo Grande. Confira os principais trechos da entrevista.

Mandato com tecnologia – “Gestão com muita tecnologia”

“Não temos uma educação de qualidade, e a cidade não investe na tecnologia para o ensino das crianças e adolescentes. Se não cuidarmos da educação dessa forma, como vamos pensar em colocar um jovem deste no mercado de trabalho se nem ele está acreditando nele mesmo? As chances são zero. Eu quero ser prefeito para inverter o modelo, fazer uma gestão com muita tecnologia, que vai diminuir a maquina pública, fazer economia, eficiência, gestão e transparência, para poder investir e devolver para a sociedade”, afirma.

Matos destacou a sua vontade de eliminar com as multas e prestar atendimento aos portadores de deficiência. “Sou contra a taxa do lixo, indústria da multa e radar vai ter só em local com muito estudo. Vamos propor na questão de mobilidade urbana e transporte, acessibilidade, visto que temos uma alta quantidade de moradores da Capital portador de algum tipo de deficiência e que é privado do seu direito de ir e vir”, salienta.

Transporte coletivo – “Quero mudar o mecanismo e fazer o trabalhador perder menos tempo”

“Eu penso em novas metodologias de transporte. Penso na cidade de forma regionalizada, e por isso temos que fazer o cidadão perder menos tempo para ir ao trabalho. Hoje a Capital merece ser olhada de forma regionalizada, com um transporte de curta distância que vai alimentar as vias de longa distância, onde vamos implementar os corredores e os terminais que precisam ser feitos. Além disso, quero incluir mais concorrência, isentando os aplicativos, colocando mais transportes para criar a concorrência e fazer a população ganhar com isso”, afirma.

Habitação e moradia – “Meu mandato vai garantir no orçamento para construir no mínimo 2 mil casas por ano”

“A retomada está dentro do meu campo de gestão. Eu quero garantir no orçamento da cidade no mínimo recursos próprio para construir 2 mil unidades por ano. Além de construir casas e atender as famílias que precisam de moradia, não tem mecanismo que gera mais emprego com mais rapidez do que a construção civil. Com duas mil casas, cerca de 8 mil empregos diretos são criados”, ressalta.

Economia e geração de empregos – “Hoje a economia está arrebentada e é preciso gerar emprego para todos"

“Quero levar o desenvolvimento econômico em diversas regiões da cidade. Eu penso no desenvolvimento da cidade com geração de emprego e atendendo as demandas das regiões. No Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa, tem diversas oportunidades de emprego como o Terminal de Cargas está paralisado e eu quero retomar com toda força para levar o emprego em diversos pólos regionais, capacitação, seja com o Sistema S ou outra metodologia. Hoje a economia está arrebentada, e as ações foram politizadas demais e o que ajudou foi o recurso vindo da União, mas isso não é para sempre. O novo prefeito vai ter que ter para gerar emprego e cuidar da população”, explica.

O candidato Paulo Matos e o diretor do Grupo Feitosa de Comunicação, Enrico Feitosa

O candidato acredita que a Capital tem tudo para retomar o processo de industrialização. “Se olharmos o campo da indústria, estão todos fechados e com a linha defasada. Campo Grande precisa se tornar o maior pólo da indústria do Centro-Oeste. Produzimos soja, trigo, milho, álcool, celulose, mas não temos um frigorifico que abatem suínos. O frango tem que ir para Sidrolândia. Temos que industrializar o que temos de expertise, e a Capital tem tudo para se tornar o centro da indústria da região”, afirma.

Saúde e criação do hospital municipal – “Vou tomar as medidas cabíveis para criar o maior Centro de Saúde de Campo Grande”

Inicialmente preparado para ser o Terminal Rodoviário de Campo Grande nos anos 90 e semi-finalizado para ser o Centro Municipal de Belas Artes, as obras inacabadas na Avenida Ernesto Geisel no Jardim Cabreúva na Capital previstas para serem concluídas em 2021 será o Hospital Municipal da Capital no que depender de Paulo Matos.

“Eu fiz um estudo e vou fazer ali o Hospital Municipal da Mulher e da Criança e um Centro de Diagnóstico, sendo o maior centro de saúde da Capital. Isso vai resolver os problemas relacionados à saúde da população, vou tomar as medidas para que peça uma tomada de contas, suspenda esse contrato, responsabilizar quem tiver de ser responsabilizado para que acabe com os problemas de falta de médicos nos UPAs. Com a eficiência da máquina, nós vamos tocar esse hospital”, informa.

Cortes e redução da máquina pública – “Quero cortar no mínimo 80% dos cargos comissionados”

“A minha proposta é cortar esses cargos, avaliar os contratos de terceirização de mão de obra, reduzir o modelo de gestão. A única de maneira de fazermos isso, é implementando a tecnologia. Não tem como você gerenciar uma empresa, sem a tecnologia fazendo a ligação da população com essa empresa e o consumidor. Nós vamos criar a eficiência tecnológica, para criar essa comunicação e a tecnologia vai ser a grande aliada”, alerta.