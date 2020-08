Candidato ficha suja não vai participar das eleições municipais deste ano

Em Mato Grosso do Sul, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) contabiliza quantos serão beneficiados pela decisão - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ficou definido que candidatos condenados pela Lei da Ficha Limpa não vão poder concorrer nas eleições municipais deste ano. A decisão foi do Ministério Público Eleitoral que defendeu, em resposta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que os candidatos ficha suja continuem inelegíveis.

O vice-procurador-geral eleitoral Renato Brill de Góes disse entender que o prazo de inelegibilidade deve valer até o fim do oitavo ano da punição – e não apenas até a data da eleição.

Góes também afirma que a adoção desse entendimento, se o TSE concordar, não precisa respeitar o princípio da anualidade – que determina intervalo mínimo de um ano entre a aprovação de uma regra eleitoral e a vigência. Ou seja, se houver definição, o MP entende que ela pode valer já em 2020.

A manifestação do Ministério Público Eleitoral foi enviada porque o TSE recebeu consulta sobre o tema. Como o calendário original previa eleições em outubro, o tribunal foi questionado sobre a aplicação da Lei da Ficha Limpa no calendário refeito.

Biometria - Em função da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou resolução de n.º 23.616/2020 suspendendo temporariamente o cancelamento de títulos de eleitores que não compareceram ao cadastramento biométrico obrigatório. Com a decisão, milhões de pessoas que ficariam de fora das eleições municipais em todo o País serão consideradas aptas a votar. Em Mato Grosso do Sul, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) contabiliza quantos serão beneficiados pela decisão.