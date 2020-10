Candidata a prefeitura, Delegada Sidnéia quer tornar Campo Grande mais sustentável

Delegada Sidnéia - (Foto: Divulgação)

Abrangendo 12 pontos chave, em sua proposta de governo, a Delegada Sidnéia Tobias defende propostas voltadas a prevenção, respeito, eficácia e garantia do bem-estar físico, mental e social, além de estrutura, equipe e equipamento a guarda civil municipal.

Um dos pontos mais fortes de sua campanha é o foco nas mulheres. “Existe a necessidade de rever o planejamento da SEMMU para iniciar um novo modelo de gestão, considerando essencialmente a transversalidade das políticas públicas para mulheres em todos os órgãos da administração pública municipal e a atenção às mulheres em sua diversidade”, afirmou.

A candidata ainda acrescenta que “políticas públicas adequadas surgem diretamente de cada setor e segmentação da sociedade que de longe é uma só, mas cada qual com sua demanda e prioridade”.

Entre as propostas estão presentes o aumento no número de médicos e garantia de presença nos postos de saúde; adequação às estruturas físicas, de equipamento e de pessoal existente; ampliar as campanhas de cobertura vacinal, além de erradicar a dengue e ter plano emergencial de doenças virais. Em sua pauta denominada “Mulheres” as propostas são, ter a educação como conceito de transformação de comportamentos violentos, preconceituosos e discriminatórios; garantir às mulheres o pleno exercício da cidadania e governar para uma população formada majoritariamente por mulheres.