Candidata à prefeitura de Ribas do Rio Pardo tem casa atingida por tiros

A candidata à prefeitura de Ribas do Rio Pardo, a 95 km de Campo Grande, Fabiana Silveira Galvão (MDB), teve a casa atingida por tiros na noite de ontem (10). Ela estava no imóvel no momento do atentado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os tiros foram disparados pelo passageiro do banco da frente de um carro sedan. O veículo parou em frente à residência e o suspeito atirou.

Logo após disparar os tiros, o carro saiu da frente do imóvel e até a publicação desta reportagem não havia sido localizado.

Os projéteis acertaram o portão da garagem do imóvel, o teto e o vidro traseiro do carro de Fabiana. Na residência foram encontrados 5 projéteis. O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo.