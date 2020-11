Campanhas de Covas e Boulos cancelam debate do 'Estadão' no segundo turno

Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) - (Foto: Daniel Teixeira e Taba Benedicto/Estadão)

As campanhas dos candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) decidiram, conjuntamente, cancelar o debate no segundo turno programado pelo Estadão. O evento estava marcado para as 11h do próximo dia 25, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), na capital paulista.

As campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo comunicaram a decisão conjunta nesta segunda-feira, 16, um dia depois da votação em primeiro turno. Os representantes de Covas e Boulos alegaram que o período para a campanha em segundo turno é curto e que cada debate exige horas de preparação dos candidatos. Debates em TVs abertas foram mantidos pelas campanhas. As sabatinas do Estadão com os candidatos finalistas estão mantidas. As datas ainda serão confirmadas.

No primeiro turno das eleições, o Estadão realizou, no dia 10 de novembro, um debate com os seis candidato mais bem colocados nas pesquisas naquele momento. Antes, foram realizadas sabatinas com os 11 filiados a partidos que têm representação no Congresso Nacional.